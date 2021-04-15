Карантин продлевается до лета. Кинотеатры и магазины открываются с понедельника

Правительство на сегодняшнем заседании утвердило изменения карантинных условий. Карантин продлевается до 31 мая.

По установленному графику открываются торговые центры, летние кафе, спортивные клубы, возобновляется другая деятельность. Для людей, переболевших COVID-19 (если диагноз был подтвержден положительным тестом PGR или тестом на антигены, и с момента получения теста не прошло 180 дней), а также для лиц, привитых зарегистрированной вакциной от COVID-19, будет предусмотрено больше послаблений. В основных и средних школах обучение по-прежнему проходит на удаленной основе, за исключением спецшкол и занятий для учеников начальных и основных спецклассов, а также детей на индивидуальном обучении. Разрешено также проведение консультаций для учеников выпускных классов, которые готовятся к экзаменам (группами до 10 человек).

С 19 апреля

– Открывается вся торговля, за исключением торговли на рынках. Это даёт возможность начать работу магазинам, которые находятся в торговых центрах и у которых нет отдельного входа с улицы. А также магазинам, работающим в терминалах прибытия пассажиров воздушных и морских портов.

– Количество посетителей, которые могут одновременно находиться в торговых центрах, должно рассчитываться в зависимости от общей площади.

– Магазины, работающие в торговых центрах, т.е. те, у которых нет отдельного входа с улицы, не будут работать по выходным. В выходные дни работать смогут лишь те магазины, которые работают и сейчас. То есть те, у которых есть отдельный вход с улицы, а также аптеки и магазины, торгующие продуктами, ветеринарией, кормом для животных, цветами, оптикой, ортопедической техникой и похоронными принадлежностями).

– Разрешается посещение профессиональных заведений сценического искусства, проведение мероприятий на открытых площадках, а также на закрытых, если в них участвует не более 50 человек.

– Открываются кинотеатры и киноклубы. При предоставлении услуг кинотеатров и киноклубов требуется, чтобы зрители занимали только сидячие места. Заполняться может не более 30 проентов всех сидячих мест, при этом общее число зрителей не может превышать 150 человек. Билеты должны распространяться электронным способом и (или) с обеспечением регистрации зрителей. Всем зрителям старше 6 лет следует носить защитные маски.

– В помещениях кинотеатров и театров продавать напитки и еду и предоставлять другие услуги запрещено.

С 22 апреля

– Разрешается деятельность заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров. Эта возможность будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

– Заведения общепита смогут работать с 7 до 21 часов, в том случае, если заказанные блюда и напитки употребляются возле столиков на открытом воздухе. За одним столиком разрешается находиться не более чем двум лицам. Исключение – члены одной семьи и (или) одного домашнего хозяйства.

– То же самое относится к заведениям общественного питания в воздушных и морских портах страны. Заказанную пищу следует есть за столиками, при этом за каждым столиком может быть не более двух человек. Исключение – члены одной семьи или одного домохозяйства.

– Разрешается проведение экскурсий на улице с участием не более 10 человек.

– Изменяются правила посещения людей, находящихся в паллиативных отделениях и в больницах. С разрешения главврача будет разрешено навещать людей, находящихся в очень тяжелом состоянии, а также пациентов до 14 лет и рожениц.

С 26 апреля

– Разрешается предоставлять услуги спортклубов и других заведений, связанных с эксплуатацией спортивного оборудования. При этом должно обеспечиваться требование 20 кв. м на одного человека (включая сотрудников клубов).

– Разрешаются также групповые тренировки. Они могут проводиться для групп не более 5 человек (не включая работников клубов).

– Разрешается предоставлять услуги бассейнов и бань. Не только в деревенских усадьбах, но и во всех учреждениях, предоставляющих услуги проживания. Однако эта услуга может предоставляться членам не более одной семьи и (или одного домохозяйства).

– При осуществлении неформального образования детям также разрешается посещать бассейны. Это правило распространяется на учеников одного класса, которые обучаются контактным способом.

– Смягчаются условия карантина в некоторых муниципалитетах.

С 3 мая

– Разрешается работать всем торговым точкам, в том числе – которые находятся на рынках.

– Ученики выпускных классов возвращаются к смешанной форме обучения с использованием всех мер предосторожности. Не менее 50% деятельности будет организовываться в классе. До 3 мая будет также принято решение о возвращении в школы учеников других классов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt, lrt.lt.