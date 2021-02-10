Правительство представило план ослабления карантина

Правительство в целом приняло план ослабления карантина. Однако было отмечено, что коррективы в план будут вноситься еженедельно.

В плане предусмотрены сценарии D, C, B и A, или черный, красный, желтый и зеленый, в зависимости от уровня заболеваемости. Дополнительно они подразделяются и на более мелкие группы. План предусматривает меры как на национальном уровне, так и для отдельных самоуправлений.

В документе подчеркивается, что ограничения, даже при достижении определенных показателей заболеваемости, смягчаются только в том случае, если в каждом секторе проводится тестирование людей и выполняются все установленные требования безопасности.

Кроме того, только в случае “зеленого” сценария запланировано полное снятие ограничений на передвижение между муниципалитетами. Во всех других сценариях передвижение будет ограничено либо на национальном уровне, либо на муниципальном, в соответствии с уровнем заболеваемости.

На сегодняшний день заболеваемость в Литве составляет 313,5 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель. Процент положительных тестов – 7,9%.

СЦЕНАРИЙ C

200-500 случаев заболевания на 100 тыс. населения в течение двух недель. 4-10% положительных тестов.

* Разрешается работа магазинов, торгующих товарами не первой необходимости, с отдельным входом с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 300 кв. м и если они ограничивают поток покупателей, предоставляя не менее 20 кв. м на покупателя. Либо если обслуживается только один клиент.

* Разрешается оказание услуг салонов красоты таким образом, чтобы обеспечивалось не менее 20 кв. м на одного клиента, либо услуга должна предоставляться одновременно одному клиенту.

* В лечебных учреждениях восстанавливается предоставление приостановленных или ограниченных медицинских услуг с учетом освободившихся COVID-19 коек и при условии обеспечения вакцинации и тестирования.

150–200 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель. 4-10% положительных тестов.

* Разрешается работа магазинов, торгующих товарами не первой необходимости, с отдельным входом с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 300-1500 кв. м и если они ограничивают поток покупателей, предоставляя не менее 20 кв. м на покупателя. Либо если обслуживается только один клиент.

* Возобновляется контактное или смешанное обучение для детей младшего школьного возраста с уделением приоритетного внимания вакцинации учителей.

* Отменяется рекомендация допускать в детский сад только тех детей, родители которых не имеют возможности работать удаленно.

* Возобновляется практическая подготовка водителей и экзамены по вождению, это согласовывается с возобновлением обучения вождению.

* В местах лишения свободы, с соблюдением установленных правил, разрешаются краткосрочные свидания.

100-150 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель. Менее 4% положительных тестов.

* Разрешается работа магазинов, торгующих товарами не первой необходимости, с отдельным входом с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 300-3000 кв. м и если они ограничивают поток покупателей, предоставляя не менее 20 кв. м на покупателя. Либо если обслуживается только один клиент.

* Возобновляется смешанное обучение абитуриентов, сохраняется и ​​возможность удаленного обучения.

* Допускается больше исключений для высшего и профессионального обучения, которое до этого осуществлялось только дистанционно, за исключением практических занятий или оценки компетенции.

* Возобновляется деятельность музеев, галерей, других экспозиций, читальных залов библиотек при посещении их в составе двух человек или семьями. В закрытых помещениях должна быть предусмотрена площадь 20 кв. м на человека или или обслуживание только одного посетителя.

* Разрешаются мероприятия, когда в них участвуют, не выходя из машины.

СЦЕНАРИЙ B

50–100 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель. Менее 4% положительных тестов:

* Допускаются более тесные контакты для двух постоянных домохозяйств, чем в случае действующих до этого “социальных пузырей”. Разрешаются личные праздники, совместные прогулки.

* Разрешается предоставление всех услуг при наличии не менее 10 кв. м на человека или при обслуживании одновременно одного человека, за исключением предприятий общественного питания. В них сохраняется ограничение предоставлять еду только на вынос.

* Разрешается торговля как на улице, так и в помещении при соблюдении требований относительно площади в 20 кв. м или обслуживания отдельного клиента.

* Возобновляется обучение для всех оставшихся участников, которое организовывается смешанным или удаленным способом.

* Разрешается возобновить неформальное образование в группах до пяти человек.

* Разрешаются индивидуальные занятия с тренером, активный отдых на открытом воздухе.

* В общественных местах разрешаются собрания до 5 человек. Если культурные, спортивные, развлекательные или другие мероприятия проводятся в помещении, необходимая площадь на человека составляет 15 кв. м, или меньше, если есть только один человек.

* Разрешается посещение проживающих в социальных учреждениях, если в таком учреждении вакцинировано не менее 70% человек.

* В местах лишения свободы возобновляются более продолжительные свидания, разрешается на неограниченный срок покидать помещения жителям Центра регистрации иностранцев.

25-50 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель. Менее 4% положительных тестов.

* С соблюдением условий безопасности разрешается возобновить деятельность уличных кафе.

* Площадь, необходимая для торговли, уменьшается до 15 кв. м на человека.

* Разрешается вернуться к смешанной работе как в общественном, так и в частном секторе.

* Разрешено возобновить услуги отдыха оздоровительным центрам.

* Разрешается перейти на смешанное обучение в высшем и профессиональном образовании.

* Снимаются все ограничения на неформальное образование.

* Разрешается в установленном порядке посещать пациентов в лечебных учреждениях.

* Возвращается деятельность социальных учреждений.

* Культурные, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях допускаются при предоставлении площади не менее 10 кв. м на одного человека.

СЦЕНАРИЙ А

Менее 25 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель. Менее 4% положительных тестов.

* Маски для лица на открытой территории больше не обязательны.

* Снимаются ограничения на личные контакты и собрания.

* Снимается запрет на передвижение между самоуправлениями, остается только рекомендация этого не делать.

* Полностью восстанавливается контактное обучение в школах.

* Кафе могут принимать посетителей и в помещении.

* Разрешаются мероприятия в закрытых помещениях до 50 человек, на открытых площадках – до 100.

* Требования для торговли снижаются до 10 кв. м площади на человека.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.