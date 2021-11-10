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Правительство приняло пакет мер против распространения COVID-19

Автор RUSRADIO LT
Правительство приняло пакет мер против распространения COVID-19
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Правительство приняло пакет мер против распространения COVID-19. Эти меры вступят в силу, как только их подпишет министр здравоохранения.

1. С 15 ноября можно носить только медицинские маски и респираторы.

2. С 1 декабря маски будут носить все школьники и работники школ (маски должны выдавать в школах).

3. Бустерной дозой через 4 месяца после полной вакцинации можно привиться с 17 ноября.

4. С 17 ноября 2021 года после контакта с больными придётся изолироваться и привитым – до получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Вопросы, которые правительство будет решать в понедельник, 15 ноября

1. Введение «паспорта возможностей» для детей с 12 лет с 29 декабря 2021 года.

2. Для получения «паспорта возможностей» непривитыми можно сдать только ПЦР-тест, и он будет действовать 72 часа. Это положение должно вступить в силу с 1 декабря.

3. С 1 декабря планируется ввести срок действия «паспорта возможностей» – 7 месяцев с момента полной вакцинации.

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