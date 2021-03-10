На сегодняшнем заседании правительство приняло решение ослабить некоторые карантинные ограничения.

* С 15 марта смогут работать магазины с отдельным входом с улицы, вне зависимости от их площади. Необходимое требование – контролирование потоков посетителей. Крупные торговые центры с отдельными магазинами на их территории пока остаются закрытыми.

* С 15 марта разрешено посещение музеев, галерей, экспозиций в закрытых помещениях (список объектов утверждает министр культуры). При этом в учреждених культуры должен ограничиваться поток посетителей – не менее 30 кв. м на человека.

* В самоуправлениях с достаточными объемами тестирования и низкими показателями заболеваемости в школы, выбранные самоуправлениями, смогут вернуться ученики начальных классов. При этом будет применяться испробованный в Вильнюсе метод тестирования.

* Кроме того, будут ограничиваться потоки пассажиров в общественном, междугороднем и пригородном транспорте. В междугороднем и пригородном транспорте могут быть заняты только сидячие места для пассажиров на расстоянии не менее 1 м друг от друга. В городском – и сидячие, и стоячие, но при соблюдении дистанции в 1 м.

Между тем, предложения о карантинных послаблениях в отдельных самоуправлениях и о снятии запрета на передвижение по стране правительство планирует рассмотреть на следующей неделе. Не исключено, что с 15 марта режим мобильности в Литве сможет измениться. При этом планируется оставить в силе ограничения в “черных” по эпидемиологическим показателям муниципалитетах. По данным на 10 марта, высокий показатель заболеваемости (более 500 случаев на 100 тыс. населения за последние две недели) – в Варенском, Висагинском, Калварийском, Купишкском, Мариямпольском, Шальчининкском, Швенченском, Ширвинтском муниципалитетах.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.