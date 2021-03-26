Правительство приняло решение продлить карантин до 30 апреля

Правительство приняло решение о продлении карантина до конца апреля.

Помимо этого, на весь предпасхальный и пасхальный период вновь ограничивается передвижение между всеми муниципалитетами.

Запрет мобильности вступит в силу с завтрашнего дня и продлится до 5 апреля. Движение будет возможно лишь по неотложным причинам и между кольцевыми муниципалитетами.

В целом, карантин продлен на нынешних условиях, новых запретов не предвидится.

Границы остаются открытыми. Всем приезжающим в Литву необходим отрицательный тест на коронавирус и изоляция.

А за прошедшие сутки в стране установлено 816 новых случаев коронавируса. Скончалось 6 человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.