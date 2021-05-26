Covid-19 Новости

Правительство приняло решение продлить карантин до конца июня

Автор Анжелика Орлёнок 43
Правительство приняло решение продлить карантин до конца июня

Правительство приняло решение продлить карантин до июля – т.е. до 24:00 часов 30 июня. В то же время со следующего месяца вступают в силу новые послабления карантинного режима. 

С июня уличные кафе смогут работать еще на два часа дольше – до полуночи. На тех же условиях смогут открыться до сих пор не работавшие ночные клубы.

В закрытых пространствах смогут собираться до 10 человек, а на открытых – неограниченное количество. 

Правительство также приняло решение, что защитные маски не будут нужны в детских лагерях и на улице, если рядом нет больших скоплений людей. Напомним, что сейчас по-прежнему требуется соблюдать дистанцию не менее 2 м.

По словам премьера Ингриды Шимоните, пойти на смягчение карантина позволило улучшение эпидемиологической ситуации.

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Правительство также сообщило, что в стране фиксируется самый значительный в этом году спад заболеваемости коронавирусом. Изменения превышают 30 процентов.

Сейчас в зоне высокой заболеваемости еще остаются 9 регионов. Однако специалисты прогнозируют, что через несколько недель в стране не останется «черных» самоуправлений.

Об улучшении ситуации свидетельствует и спад занятости ковид-коек в больницах Вильнюсского и Алитусского регионов. По подсчетам, иммунитет к коронавирусу уже могут иметь более чем 4 из 10 жителей.

В районах Вильнюса, Шальчининкай и в Висагинасе по-прежнему вакцинируется меньше всего жителей. При этом там – самая большая часть людей, переболевших коронавирусом. 

Вчера в стране прививку от коронавируса получили еще примерно 24 тыс. человек. В целом хотя бы одной дозой уже вакцинированы чуть более трети граждан. Двухнедельный показатель заболеваемости упал ниже 400 случаев на 100 тысяч населения.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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