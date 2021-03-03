Covid-19 Новости

Правительство приняло решение смягчить условия карантина

Автор RUSRADIO LT 668
Правительство приняло решение смягчить условия карантина

Несмотря на предложения экспертов, правительство все же решило смягчить условия карантина.

Разрешены на открытом воздухе контакты двух семей (двух домохозяйств), а также встречи группами не более 5 человек или группами из двух семей (двух домохозяйств), проведение праздников двумя семьями на улице.

С тем, чтобы повысить физическую активность людей, разрешено предоставлять услуги и проводить различные мероприятия на открытых пространствах не более чем для 5 человек (исключение – две семьи или два домохозяйства) и с соблюдением безопасной дистанции.

Разрешается посещать познавательные тропы, парки, музеи, галереи и другие экспозиции, зоологические и ботанические сады на открытых площадках группами не более 5 человек (исключение – две семьи или два домохозяйства).

Разрешается физическое посещение библиотек.

Разрешены те мероприятия, при которых можно не покидать автомобиль, а в автомобиле находятся не более 2 человек (исключение – члены одной семьи или одного домохозяйства).

Разрешаются неформальные образовательные мероприятия на воздухе для детей и взрослых, когда в них принимает участие не более 5 человек.

Все эти изменения карантина вступят в силу 6 марта, в эту субботу.

С 10 марта будут разрешены практические занятия по вождению.

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Кроме того, Правительство приняло решение, что с 10 марта все, кто приезжает или возвращается в Литву из-за границы, должны представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. Это нововведение принято с целью минимизировать риск ввоза в Литву новых случаев коронавируса, особенно его новых мутаций.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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