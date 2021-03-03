Правительство приняло решение смягчить условия карантина

Несмотря на предложения экспертов, правительство все же решило смягчить условия карантина.

Разрешены на открытом воздухе контакты двух семей (двух домохозяйств), а также встречи группами не более 5 человек или группами из двух семей (двух домохозяйств), проведение праздников двумя семьями на улице.

С тем, чтобы повысить физическую активность людей, разрешено предоставлять услуги и проводить различные мероприятия на открытых пространствах не более чем для 5 человек (исключение – две семьи или два домохозяйства) и с соблюдением безопасной дистанции.

Разрешается посещать познавательные тропы, парки, музеи, галереи и другие экспозиции, зоологические и ботанические сады на открытых площадках группами не более 5 человек (исключение – две семьи или два домохозяйства).

Разрешается физическое посещение библиотек.

Разрешены те мероприятия, при которых можно не покидать автомобиль, а в автомобиле находятся не более 2 человек (исключение – члены одной семьи или одного домохозяйства).

Разрешаются неформальные образовательные мероприятия на воздухе для детей и взрослых, когда в них принимает участие не более 5 человек.

Все эти изменения карантина вступят в силу 6 марта, в эту субботу.

С 10 марта будут разрешены практические занятия по вождению.

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Кроме того, Правительство приняло решение, что с 10 марта все, кто приезжает или возвращается в Литву из-за границы, должны представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. Это нововведение принято с целью минимизировать риск ввоза в Литву новых случаев коронавируса, особенно его новых мутаций.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.