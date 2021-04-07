Правительство рассмотрело ослабления карантинного режима

Сегодня на заседании правительства были рассмотрены и одобрены некоторые ослабления карантинного режима.

Разрешается физически обслуживать читателей библиотек и архивов. Для увеличения физической активности жителей страны разрешается участие в спортивных и развлекательных мероприятиях 10 человек на открытом пространстве.

Изменяются условия для неформального обучения детей и взрослых. Также допускается участие не пяти, а десяти человек на открытом воздухе.

Позволяется предоставление части услуг центров отдыха и реабилитации.

Помимо этого, изменяются критерии определения уровня заболеваемости в отдельных самоуправлениях. Планка поднимается с 200 до 300 случаев на 100 тысяч жителей. Согласно этим расчетам и будут применяться более мягкие условия карантина.

Однако по поводу крупных торговых центров никакие решения не принимались. В очередной раз говорилось, что решения будут на следующей неделе.

Напоминаем, что передвижение между самоуправлениями на данный момент разрешается. При этом следует помнить, что посетить другой город или район можно, а навещать родных и близких – еще нет. В силе остается требование общаться только в кругу одного домашнего хозяйства.