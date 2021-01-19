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Правительство рассмотрит вопросы, связанные с удаленкой

Автор RUSRADIO LT 22
Правительство рассмотрит вопросы, связанные с удаленкой

Министерство науки, образования и спорта предложило облегчить процесс обучения детям, которые сталкиваются с проблемами при удаленном обучении на дому.

Предлагается создать условия для обучения таких детей в школах и обеспечения нуждающихся бесплатным питанием. Организовать это должны администрации муниципалитетов. Решение по этому вопросу будет принято на заседании правительства 20 января. Если правительство одобрит это предложение, часть детей вернется в школы. По данным министерства, речь идет о 25 тысячах детей. Около половины из них получают бесплатное питание в школах.

Обсуждается также возможность возвращения к контактному обучению учеников выпускных классов. Начальное и среднее обучение планируется продолжать по смешанной программе, обучение в профтехучилищах и вузах – удаленно, за исключением практических занятий. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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