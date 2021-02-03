3 февраля правительство рассмотрит возможность открытия небольших магазинов и салонов красоты.

Министерство экономики и инноваций представило правительству план, в котором предлагалось разрешить работу лыжных центров с 1 февраля, а салонов красоты и небольших магазинов – с 8 февраля.

Заместитель министра экономики и инноваций Винцас Юргутис, комментируя такие предложения, заявил, что в случае смягчения карантинных мер будут применяться строгие правила.

Небольшие магазины смогут работать только в том случае, если у них есть отдельный вход снаружи и они согласны обслуживать только одного покупателя за раз, независимо от площади магазина. Министерство заявило, что если такие условия работы удовлетворят потребности крупных магазинов, они также могут открыться.

На салоны красоты также распространяется правило одного клиента. Кроме того, ему должна быть гарантирована площадь не менее 10 квадратных метров, а салон должен делать перерыв между посетителями продолжительностью не менее 15 минут.

Министр внутренних дел заявила, что пока смягчения ограничений на передвижение между самоуправлениями не будет. По словам Агне Билотайте, можно будет говорить о постепенном смягчении тогда, когда показатель заболеваемости за 14 дней упадет до 200 случаев на 100 тысяч жителей.

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не видит никаких принципиальных возражений против использования в стране российских и китайских вакцин.

Никаких препятствий для этого не существует, решающим является допуск этих препаратов в соответствии с законодательством ЕС, заявил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает DW.

“Если вакцина безопасна и эффективна, неважно в какой стране она была произведена, то тогда она, конечно же, может помочь в борьбе с пандемией”, – сказал глава Минздрава ФРГ.

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Американская фармацевтическая компания Moderna, выпускающая вакцину от коронавируса, предложила увеличить в полтора раза содержание препарата в каждом флаконе, доведя его до 15 доз вместо десяти.

Такое заявление сделал глава компании Стивен Хоуг. По его словам, нововведение позволит технологически ускорить производство продукции.

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В Великобритании умер 100-летний ветеран Второй мировой войны капитан Том Мур, собравший почти 40 миллионов фунтов пожертвований для врачей, борющихся с пандемией коронавируса, сообщает The Guardian

Причины смерти Мура не уточняются. На протяжении последних нескольких недель он лечился от пневмонии, а за несколько дней до смерти сдал положительный тест на коронавирус.

В сообщении семьи Мура подчеркивается, что он умер в окружении близких.