Covid-19 Новости

В одном автомобиле можно ехать группе людей, но только на прививку

Автор Анжелика Орлёнок 44
Правительство разрешило ехать на прививку в одном автомобиле

Правительство приняло некоторые изменения, касающиеся карантинных правил. Речь идет о количестве людей в автомобиле.

Отныне в автомобиле может находиться неограниченное количество пассажиров. Однако – лишь в том случае, если они едут в пункт вакцинации или обратно.

Такое исключение из карантинных ограничений предусмотрено, в первую очередь, для пожилых людей, которым самостоятельно сложно добираться до места вакцинации.

По правилам карантина, которые действуют сейчас, в автомобиле одновременно могут находиться не более двух человек или не более одной семьи.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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