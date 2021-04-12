В одном автомобиле можно ехать группе людей, но только на прививку

Правительство приняло некоторые изменения, касающиеся карантинных правил. Речь идет о количестве людей в автомобиле.

Отныне в автомобиле может находиться неограниченное количество пассажиров. Однако – лишь в том случае, если они едут в пункт вакцинации или обратно.

Такое исключение из карантинных ограничений предусмотрено, в первую очередь, для пожилых людей, которым самостоятельно сложно добираться до места вакцинации.

По правилам карантина, которые действуют сейчас, в автомобиле одновременно могут находиться не более двух человек или не более одной семьи.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.