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Правительство разрешило работу лыжных трасс на открытом воздухе

Автор Анжелика Орлёнок 22
Правительство разрешило работу лыжных трасс на открытом воздухе

Разрешается предоставлять услуги лыжных трасс на открытом воздухе при условии:

  • должно быть обеспечено распространение билетов электронным способом и предварительная регистрация посетителей;
  • в местах оказания услуг лыжных трасс должен ограничиваться поток посетителей – максимальное количество посетителей, разрешенное за один раз, рассчитывается на основе количества работающих подъемников: не более 30 посетителей на один подъемник.

Должна также ограничиваться продолжительность посещения – в лыжном центре клиент может проводить не более 2 часов.

Запрещено в открытых местах предоставления услуг лыжных трасс предоставлять аренду лыжного снаряжения, а также другие услуги, не связанные с услугами лыжных трасс.

ВАЖНО: поездка на лыжные трассы не является уважительной причиной для поездки в другое самоуправление.

 

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