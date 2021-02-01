Правительство разрешило работу лыжных трасс на открытом воздухе

Разрешается предоставлять услуги лыжных трасс на открытом воздухе при условии:

должно быть обеспечено распространение билетов электронным способом и предварительная регистрация посетителей;

в местах оказания услуг лыжных трасс должен ограничиваться поток посетителей – максимальное количество посетителей, разрешенное за один раз, рассчитывается на основе количества работающих подъемников: не более 30 посетителей на один подъемник.

Должна также ограничиваться продолжительность посещения – в лыжном центре клиент может проводить не более 2 часов.

Запрещено в открытых местах предоставления услуг лыжных трасс предоставлять аренду лыжного снаряжения, а также другие услуги, не связанные с услугами лыжных трасс.

ВАЖНО: поездка на лыжные трассы не является уважительной причиной для поездки в другое самоуправление.