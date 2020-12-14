Правительство уточнило карантинные ограничения

Со среды на открытом свежем воздухе прогулки смогут совершать не более двух человек или члены одной семьи, не встречаясь с посторонними людьми.

До 3 января ограничены возможности покидать место жительства без веской причины.

По выходным и в праздничные дни полиция на дорогах установит контрольные пункты и будет проверять важность поездки в другое самоуправление. Это может быть работа, похороны, срочные и плановые медуслуги. Также можно ехать в аэропорт.

Запрещено предоставлять услуги красоты или прочие, если для этого необходим контакт продолжительностью более 15 минут.

Исключения предусмотрены для услуг врачей, психологов, адвокатов.

Со среды будут закрыты все места торговли за исключением торгующих пищевыми продуктами. Однако торговать рождественскими елками на открытых площадках правительство разрешило.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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