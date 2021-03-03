Правительство Великобритании выделяет бизнесу дополнительную помощь в объеме 5 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщил министр финансов страны Риши Сунак.

По его словам, в борьбе с пандемией “уже виден свет в конце тоннеля”.

Только в текущем году британское правительство выделило на субсидии частному бизнесу 280 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, были введены налоговые послабления для компаний, пострадавших от последствий пандемии. Ожидается, что режим локдауна в Великобритании будет окончательно снят летом.

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Столица Норвегии Осло ужесточит ограничения в свете всплеска заражений из-за распространения варианта вируса, впервые выявленного в Великобритании.

Со 2 марта все магазины, за исключением продающих алкоголь, а также продовольственных и аптек закрыты. Рестораны смогут лишь выполнять заказы на доставку. Часть школьников переведены на дистанционное обучение. Позднее в марте в школах планируется запустить массовое тестирование.

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Немецкий профсоюз учителей предложил предоставить школьникам возможность на добровольной основе повторить учебный год и наверстать таким образом пропущенное из-за закрытия школ во время пандемии.

При этом такой процесс необходимо организовать “не полностью по всем предметам, а в составе учебных групп, в которых повторяется материал занятий, по которым наблюдаются проблемы”, – заявил председатель профсоюза Хайнц-Петер Майдингер.

К проведению таких уроков он предложил привлечь бывших учителей – пенсионеров. Детальную концепцию профсоюз намерен представить в ближайшее время.

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Большинство жителей Германии (75 процентов) хотели бы, чтобы в марте снова открылись все магазины.

Это следует из опроса, проведенного институтом социологических исследований Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag. Преждевременным сочли открытие магазинов в марте 17 процентов респондентов.

Что касается ресторанов, то за возобновление их работы высказались 54 процента опрошенных, а против – 35 процентов. Открытие гостиниц в марте поддержали бы 45 процентов респондентов, косметических салонов – 44 процента.

Ну а посещение музеев хотели бы возобновить 42 процента участников исследования, пишет Bild am Sonntag. Сейчас в Германии открыты только продуктовые и хозяйственные магазины, рестораны готовят только на вынос.