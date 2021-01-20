Правительство внесло небольшие изменения в карантинные правила

Часть изменений касается дистанционного обучения. Главная цель – создать условия для обучения детей из социально уязвимых семей в помещениях школ.

Дети из социально уязвимых семей, у которых нет необходимых условий для учебы дома, смогут удаленно учиться в помещениях школ или дневных центрах. Благодаря этому в школы смогут вернуться примерно 25 тысяч детей.

Кроме того, правительство разрешило так называемые пузыри поддержки. Во время карантина многие одинокие люди и люди с ограниченными возможностями испытывают больший стресс. Поэтому было принято решение, которое поможет оказать им эмоциональную и практическую помощь. Разрешаются тесные контакты между двумя семьями и/или двумя домашними хозяйствами при условии, что в одном из них проживает не более одного взрослого и/или его несовершеннолетних детей либо человека, нуждающегося в постоянном присмотре и уходе. Участникам такого «пузыря поддержки» будет запрещено иметь другие тесные контакты с другими людьми на работе или в других местах из-за потенциального риска заражения коронавирусом. Кроме того, таким близким родственникам и/или членам домашнего хозяйства будет разрешено также перемещаться из одного муниципалитета в другой, если они проживают в разных местах.

Новые условия вступают в силу в четверг, 21 января.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.