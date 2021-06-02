Правительство – за написание фамилий латинскими буквами

Правительство поддержало предложение разрешить в паспортах граждан Литвы оригинальное написание фамилий буквами латинского алфавита.

Окончательное решение еще должен принять Сейм.

В Парламенте рассматриваются два проекта. Оба предлагают разрешить использование букв q, x и w в личных документах граждан, заключивших брак с иностранцем, а также представителей нацменьшинств. Однако в одном случае предлагается делать такие записи не литовскими буквами на основной странице паспорта, а в другом – на дополнительной.

Между тем в базе данных сейчас есть уже почти 400 граждан Литвы, в чьих паспортах при написании фамилий используется латинский алфавит. Правда, для этого им пришлось обращаться в суды.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.