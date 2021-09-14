Правительству Литвы предлагают узаконить «велосипедные улицы»

Министерство путей сообщения Литвы выступило с предложением узаконить т.н. «велосипедные улицы», где приоритет отдаётся велосипедам. Кроме того предлагается установить специальные знаки, ограничивающие использование электроскутеров, а также разрешить мотоциклистам и людям с ограниченными возможностями пользоваться некоторыми полосами для общественного транспорта. Помимо всего этого в пакете есть и другие предложения. Всё это Правительство Литвы будет обсуждать в среду, 15 сентября.

«Велосипедная улица»

Инициаторы проекта предлагают добавить в правила термин «Велосипедная улица». Согласно их задумке, это могли бы быть тихие улицы с медленным движением. На таких улицах было бы разрешено смешанное движение. При этом был бы запрещён обгон и скорость выше 30 км/ч. В свою очередь, велосипедисты могли бы двигаться по всей дороге, а не по правому её краю, как сейчас.

Полосы А и А+

Инициаторы проекта также предлагают разделить А полосы движения. Полоса, отмеченная буквой А, была бы предназначена исключительно для общественного транспорта. Также возможна установка отдельных светофоров для автобусов и троллейбусов. В свою очередь, полосы, отмеченные А+, использовались бы не только общественным транспортом, но и другими транспортными средствами, включая мотоциклы.

Запрещающие знаки для скутеров и мотовелосипедов

В проекте также предусмотрено добавление нового знака «Движение на велосипедах с механическим приводом запрещено». Этот знак ограничивал бы использование мотовелосипеда и электроскутера и устанавливался бы в местах с интенсивным пешеходным движением или там, где этого требуют дорожные условия.

Зарядка электромобиля, запрет на использование роликовых коньков и прочее

Инициаторы проекта вспомнили и об электромобилях. В частности, водитель, завершивший зарядку своего электромобиля, должен немедленно отогнать его от места зарядки. Также согласно проекту, запрет езды на роликовых коньках, скейтбордах или самокатах без двигателя на проезжей части не распространялся бы в жилой зоне. Также в проекте предусмотрены поправки об уточнении значения сигналов светофора, порядка проезда специальных транспортных средств с синими или красно-синими маячками и др.

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