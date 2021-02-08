Правительству представлен план выхода из карантина

Сегодня, 8 февраля, после консультации с экспертами, правительству был представлен подробный план поэтапного выхода из карантина.

План подразумевает действие на двух уровнях – на общенациональном и на уровне отдельных самоуправлений. Это означает, что в некоторых самоуправлениях, где уровень заражения значительно ниже, чем общий по стране, можно было бы раньше разрешить контактное обучение и предоставление плановых медицинских услуг.

Что же касается послаблений карантина для сферы услуг и торговли, то здесь возможны решения только на общенациональном уровне.

План выхода из карантина подразумевает также, что еженедельно правительство будет оценивать цифры заражений и, в соответствии с последними данными, вводить новые послабления.

Отмечается также, что утверждение плана намечено на ближайшую среду. Оно состоится на очередном заседании правительства.