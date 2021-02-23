Правящая партия Японии: на собраниях должно быть больше молчаливых женщин

В Японии долгое время правящую партию обвиняли в сексизме из-за мало количества женщин в ее составе. В итоге, либерально-демократическая партия Японии готова пригласить женщин на заседания совета. Правда, во время собраний они будут обязаны только слушать и молчать. Об этом рассказывает BBC.
Такое предложение внёс генеральный секретарь партии Тосихиро Никаи — он хочет разрешить пяти женщинам-депутатам наблюдать за собраниями. Своё мнение женщины смогут выразить только после встречи, направив обращение в секретариат.
По словам Никаи, он давно следит за критикой доминирования мужчин в правящих кругах партии. Генсек считает, что женщины должны «наблюдать» за процессом принятия важных решений.
Сейчас из 12 членов совета партии двое — женщины. В целом женщины занимают только 46 из 456 позиций в палате представителей Японии. Общественные организации признали страну одной из худших по глобальному индексу гендерного разрыва.