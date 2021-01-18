Православные христиане отмечают Крещенский сочельник

18 января Русская Православная церковь отмечает Крещенский сочельник.

На Крещение и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов выстраиваются длинные очереди за святой водой. Православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами. Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник ее не надо. Также есть традиция кропить крещенской водой свое жилище и купаться в проруби.

В связи с пандемией коронавируса до конца января как в православных, так и в католических храмах не проводятся молебны в присутствии прихожан. Службы транслируются в интернете.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.