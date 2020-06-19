Праздник трав, солнца и магических впечатлений: добираемся на поездах и велосипедах

На следующей неделе мы будем отмечать Йонинес – один из самых любимых в Литве праздников. О том, где пройдут основные мероприятия, мы еще расскажем в нашем эфире ближе к самой дате. А сегодня поговорим о тех поездках, к которым надо подготовиться заранее. Компания Keliauk Lietuvoje в сотрудничестве с Литовскими железными дорогами подготовили идеи направлений, по которым можно отправиться на отмечание Йонинес. Аргумент серьезный: поезд — это транспорт, не только дружественный природе, что и предусматривается древним праздником, но и удобный для того, чтобы захватить с собой на отдых и велосипед, с которым отдых становится еще и более динамичным и полезным.

Итак. Первый вариант — Йонинес Garsovaizdžiai в Румшишкес. 23 июня на территории Музея народного быта состоится концерт исполнителей, слушая которых, как обещают организаторы, можно будет не только наслаждаться собственным внутренним спокойствием, но и наблюдать, как музыка объединяет старые и современные традиции. Подробнее о мероприятии — по ссылке: https://bit.ly/garsovaizdziai. Добираться до места рекомендуется поездом по маршруту Новая Вильня — Правенишкес, а далее — на велосипеде или пешком.

Второй вариант. В Парке мифологии балтов в Саусдравай Кретингского района уже с полудня во вторник, 23 июня, будет вестись подготовка к основному действу. Гости праздника будут стричь траву, строить столб для забрасывания венков, готовить костры и плести венки. Ну а вечером начнутся магические действия и ориентационные игры. Подробнее — тут: https://bit.ly/rasos-basos. Добираться до места также рекомендуется на поездах, идущих через Кретингу по маршрутам Вильнюс — Клайпеда и Радвилишкис — Клайпеда, а далее — на собственных велосипедах. Надо будет позаботиться заранее и о ночлеге. Скорее всего, после бега по тлеющим углям и ночного купания в пруду захочется хорошенько отдохнуть и выспаться.

Наконец, уже завтра в Неринге начинается фольклорный фестиваль, который продлится до 23 июня. Все четыре дня фестиваля пройдут в контакте с природой, мифологией, культурными традициями и ремеслами. Можно будет гулять по дюнам, заниматься рукоделием, смотреть спектакли, наслаждаться музыкой и угощениями. Ну а 23 июня — встречать солнце, собирать травы, плести венки и заниматься гаданием. Добираться рекомендуется маршрутами “Приморского экспресса”, о котором мы уже рассказывали в нашем эфире, или просто поездом до Клайпеды, а дальше — на пароме до Неринги. Ссылка на этот фестиваль — https://bit.ly/folkloro-festivalis.