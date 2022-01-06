Праздник волхвов или Три короля, и Рождественский сочельник

Сегодня католики отмечают праздник Богоявления, т. е., Праздник волхвов или Праздник царей. Привычное для нас название — Три короля.

В этот день в храмах совершается освящение ладана и мела, которым верующие пишут у входа в свои дома начальные буквы имен волхвов: «К+М+В» – Каспер, Мельхиор и Бальтазар. В Вильнюсе, Каунасе и некоторых других городах страны сегодня пройдет праздничное шествие, в котором главными героями будут три волхва.

А у православных христиан сегодня тоже очень важный день. Вечер 6 января — это Рождественский сочельник, канун Рождества. Праздник тихий и семейный.

Почему Рождество отмечается по-разному?

Разные даты отмечания Рождества (кто-то делает это 25 декабря, а кто-то – 7 января) объясняется разными системами летоисчисления. С 45 года до нашей эры существовал древнеримский юлианский календарь. В XVI веке выяснилось, что день весеннего равноденствия, по которому определялась дата Пасхи, постепенно сместился по отношению к календарю. Дело в том, что каждые 400 лет разница между днями юлианского и григорианского календарей увеличивается на трое суток.

В итоге было решено ввести григорианский календарь. Календарную реформу 1582 года в Европе осуществил папа римский Григорий XIII. Часть государств перешла на него сразу, часть переходила в другие годы и даже столетия. В России григорианский календарь был введен лишь в 1918 году. Однако Русская православная церковь продолжила пользоваться юлианским календарем, поэтому и возникла разница между праздниками. Эта разница составляет сейчас 13 дней.