Празднования по поводу Дня независимости пройдут виртуально

День независимости города нашей страны готовятся встречать в условиях карантина.

Живые празднества в Вильнюсе, Каунасе и других городах отменены. Однако будет немало виртуальных мероприятий.

Власти Вильнюса сообщают, что 11 марта за потоками пассажиров в общественном транспорте и на остановках будут следить контролеры. Они будут напоминать о необходимости надеть маску и придерживаться прочих правил безопасности. В отличие от обычной в дни государственных праздников практики, на этот раз в Вильнюсе не будет дня бесплатного общественного транспорта.

А вот Каунас 11 марта все же будет возить жителей города бесплатно. Центральная аллея Лайсвес уже с вечера вторника станет светящимся триколором. Еще одна светоинсталляция будет зажжена вокруг статуи Свободы. В праздничный четверг каунасцы смогут принять участие в пешей игре по спортивному ориентированию. Но все остальные мероприятия также будут проходить только виртуально.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.