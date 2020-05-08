Предлагается начальным классам вернуться в школы 25 мая, старшеклассникам — 1 июня

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Рассматривается возможность ученикам еще в этом учебном году хоть на пару недель вернуться в школы.

Министерство образования предлагает находящимся на удаленном обучении ученикам начальных классов вернуться в школы с 25 мая, а старшеклассникам — с 1 июня.

Когда закончится этот необычный учебный год, — пока не ясно. Однако если правительство на следующей неделе примет решение разрешить детям вернуться в классы, учебный год школам будет рекомендовано завершить как они планировали, при этом уроки в школе должны будут продолжаться не менее упомянутых двух недель.

В то же время отмечено, что открытие школ не будет обязательным, решение смогут принимать сами учебные заведения.