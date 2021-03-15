Ограничения на передвижение продлены в 16 самоуправлениях страны. Среди них – Вильнюс и Вильнюсский район, Клайпеда, Висагинас и ряд других.

Министерство здравоохранения предложило правительству после 15 марта изменить карантинные условия, связанные с передвижением внутри страны. Кабинет министров одобрил это предложение и принял решение со вторника снять ограничения на передвижение в некоторых муниципалитетах. Однако до конца месяца запреты будут действовать в 16 самоуправлениях страны, где уровень заболеваемости за последние две недели составляет более 200 случаев на 100 тыс. населения.

Ограничения на передвижение продлеваются с 00:00 часов 16 марта до 24:00 часов 31 марта между самоуправлениями Биржайского района, города Клайпеды, Купишкисского района, Мариямполе, Неринги, города Паневежиса и Паневежского района, Шальчининкайского района, Ширвинтского района, Швенчёнского района, Тракайского района, Утянского района, Варенского района, города Вильнюса и Вильнюсского района, Висагинаса.

Сохраняется запрет не только на въезд, но и на выезд из этих муниципалитетов, за исключением особых случаев. При этом остается возможность передвигаться между кольцевыми самоуправлениями.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.