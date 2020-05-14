Предлагается сочетать удаленный и очный способы обучения

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Министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс представил новые решения по процессу обучения в Литве.

Министр подтвердил, что контактные уроки для учеников начальной школы и 12-классников начнутся с 25 мая, для остальных – с 1 июня.

Решения о том, сколько учеников сможет вернуться в школу, принимаются в каждой конкретной ситуации. Право выбора оставляется за муниципалитетами. По этому поводу министр совещался с мэрами городов. Министерство также рассматривает возможность сочетать удаленный и очный способы обучения.

По словам министра, эта модель рекомендована для младших учеников. Также министр подчеркнул, что надо подумать и о сентябре, — также попробовать сочетать удаленный и контактный способ обучения. Осенью этот вопрос будет актуальным в связи с учителями из группы риска.