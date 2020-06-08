Listen to «Предложения Комиссии по экстремальным ситуациям по завершению карантина» on Spreaker.

Комиссия по экстремальным ситуациям предлагает правительству Литвы утвердить отмену карантина с 16 июня. При этом чрезвычайная ситуация, объявленная в конце февраля, останется в силе. Об этом после заседания комиссии сообщила журналистам министр внутренних дел Рита Тамашунене. Комиссия также предлагает продлить временный внутренний пограничный контроль до 16 июля, проводя проверки лиц, прибывающих в Литву в аэропортах и в Клайпедском морском порту. Это означает, что паспортные проверки будут действительны только для прибывающих на самолете или на пароме, а для пребывающих на автомобиле проверок не останется.

С отменой карантина предлагается также не ограничивать часы работы заведений общественного питания и развлечений, увеличивать число участников мероприятий каждые две недели. Помимо прочего, после отмены карантина следует и дальше придерживаться требований в отношении безопасного расстояния и гигиены.