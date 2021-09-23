Предприятия ожидают поставок газа по доступной и стабильной цене

Крупнейший потребитель газа в Литве – йонавский завод азотных удобрений Achema – объявил , что его деятельность стала убыточной из-за увеличения цены на газ и другие источники энергии.

Компания также подтвердила, что треть работников (около 400 человек) отправлены в простой.

В сообщении компании говорится, что сейчас срочно необходимы важные политические решения для нормализации поставок газа населению и промышленности по доступной и стабильной цене.

Если в ближайшее время не будут найдены правильные решения, большая часть отрасли в Литве будет вынуждена приостановить свою деятельность, и последствия будут ощущаться повсеместно.