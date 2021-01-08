Предсказания на 2021 год от Милы и Жени

Вот и дождались мы завершения 2020 года, который разные издания и соцсети называли самым ужасным. Но мы уверены, что для многих прошлый год был классным, крутым, волшебным, и принёс много нового и, что важно, приятного!

Пора узнать, что ждет нас всех в 2021 году. Мы перерыли, перечитали тысячи гороскопов, и составили на их основе свой, самый позитивный!

Начнём!

ОВНЫ. В следующем году все новые ворота будут для вас открыты. Не ждите, входите и открывайте для себя мир со всех сторон. А чтобы знать, что вы не одни, напомним, что Овны всегда достигают успеха, если очень захотят. Как это сделали ведущие RUSRADIO LT Наталья Акулова и Мила Алиева, а также такие известные личности, как Дмитрий Нагиев, Алла Пугачева, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Валерия, Елена Темникова, Сергей Шнуров, который уверен, что все вы словите за хвост удачу и рыбу своей мечты.

ТЕЛЬЦЫ, это ваш год! Год быка! Причём, не обычного, а белого, металлического! И ждёт вас в наступившем году максимум белых полос. Ваш железный характер поможет преодолеть всё то, что сломит кого угодно, но только не вас. Среди вас – Настя Каменских, Филипп Киркоров, Марк Цукерберг, Жириновский и Стас Михайлов.

Всех БЛИЗНЕЦОВ спешим обрадовать, сообщить, предсказать, настроить и запрограммировать на счастливый и радостный будущий год. Дни будут не похожи друг на друга, но всегда будут дарить улыбку! Дональд Трамп, Лариса Гузеева, Анджелина Джоли, Глюкоза и наши коллеги, Анжелика Орлёнок и Гинтарас Зукас, – всё это Близнецы! А Гинтарас, как часть утреннего дуэта “Соль и Перец”, пророчит вам перчинку в днях и ночах наступающего года.

РАКИ, в следующем году, вы не будете пятиться назад. Все вынужденные отшельники выберутся из своих карантинных раковин, и течение жизни будет нести только чистую воду, в которой вам будет хорошо и комфортно. Раки, которых вы знаете: Сергей Зверев, Егор Крид, Илон Маск и, конечно, тот, без кого RUSRADIO LT никак – наш модератор Валентин Конов. Они пророчат представителям своего знака успех в начатых делах, даже если какая-нибудь щука и лебедь потащат телегу не в ту сторону.

ЛЕВ – Царь зверей и Король жизни! В 2021 году Львов будут радовать друзья, особенно если среди них есть кабаны и сурикаты. Вы научитесь жить по древней философии Тимона и Пумбы, – и будет грядущий год полон хакуна мататы! Всем Львам привет от Львов: Нюши, Барака Обамы, Тимати, Дженнифер Лопес и ведущего RUSRADIO LT Жени Соленкова, который убежден, что в 2021 году у Львов, так сказать, неприятность если и случится, то будет не больше, чем гордость той самой Лопес.

ДЕВА-дева-дева-девочка моя, и мальчик мой, и дяденьки и тетеньки, – все те, кто родился на стыке лета и осени, в 2021 году вас ждёт ноль разочарований и минимум 365 поводов улыбнуться. На каждый день по одному, и даже в понедельники! Девы, среди вас прекрасные люди: Киану Ривз, Бьянка, Катя Лель и Александр Ревва, который уверен, что в наступившем году ваши сердца, умы и души кто-то, что-то и как-то точно зацепит, как зацепила его песня “Зацепила”!

ВЕСЫ. В следующем году на одной чаше всегда будет хорошее настроение, а на второй – смех до упаду. И неважно, какая из них перевесит. Важно, что вы сами контролируете свою жизнь, и никто вас не обвесит! Год избавит от лишних колебаний даже в сложных вопросах, решения будут взвешенны и точны! Весы, у вас, как и у нашей коллеги Ирены Максимовой, и человека, который наполняет музыкальную базу RUSRADIO LT музыкой – Владимира Маклакова, как у Лободы, Ани Лорак и Николая Баскова – всё будет хорошо! А Николай ещё будет “…рууууууки твои целовать…”!

СКОРПИОНЫ, можете спрятать жало, потому что следующий год не несет для вас никакой опасности. Все встречи будут приятными и подарят много позитивных, добрых эмоций. И даже если на вашем пути попадется Сабзеро, то знайте: победа во всех делах и битвах за место под солнцем – в ваших руках! Вы – победители по жизни и в следующем году! Ведь среди вас – Лолита, Деми Мур, и его величество оскароносец Леонардо Ди Каприо, который желает, чтобы ваш корабль ловко обходил все айсберги на своем пути.

СТРЕЛЬЦЫ бывают по сигаретам, бывают глазками, а ещё бывают знаком зодиака. И в следующем году всех Стрельцов, которые по зодиаку, ждут только точные выстрелы. Прямо в яблочко, в цель. Вы попадете только туда, куда и целились, даже если будете целиться в чье-то сердце, словно Амур. Всё в ваших руках – лук, стрелы и жизнь – дерзайте, стреляйте, будьте смелее! Ведь среди вас есть те, кто не побоится и точно ухватит белого металлического быка за рога – Екатерина Варнава, Анна Седокова, Брэд Питт, Уинстон Черчилль, Брюс Ли и наши коллеги – модератор, без которого ВечерОк не ОК, – Сережа Лисогор; наша коллега, которая дарит вам самый лучший день, – Вероника Максимова; и “В студии Евгений Русаков, здравствуйте” – которые уверены, что всё будет хорошо!

КОЗЕРОГИ, у вас очень забавный знак зодиака! И будущий год будет полон забав и удовольствия. И пока все будут бежать в погоне за счастьем, вы доберетесь до него всего лишь в несколько прыжков. Соберитесь, приготовьтесь и хватайте белого металлического быка за рога, как это делают Дима Билан, Ольга Бузова, Джим Керри.

ВОДОЛЕЙ – это состояние не только по пятницам, но и по звёздам! В следующем году у вас будет меньше воды не в трубах, а в делах. Успех уже ждёт вас в 2021-м, ныряйте в будущий год без страха! Говорим, как Ванга, потому что она тоже Водолей. А ещё под этим знаком родились: Анна Семенович, Павел Воля, Моргенштерн и Вера Брежнева, которая точно знает, что весь следующий год для вашего знака – это одна сплошная Вечериночка!

РЫБЫ, а это не правда, что вы молчаливые. Ведь среди вас, как минимум, – программный директор RUSRADIO LT, соль и перец эфира, – Эрнест Алесин. А ещё среди рыб – само RUSRADIO LT, которое родилось в марте. А соцсетями нашими управляет Юлиана Конова, и она тоже рыба. Рыбы! Да без вас никуда! Поэтому давайте на “ты” – Рыба моей мечты!