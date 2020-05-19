Listen to «Представитель организации “Sveikas miestas” — о том, как снова начать тренировки» on Spreaker.

Со смягчением карантина понемногу оживают не только места, где можно вкусно поесть, но и места, где можно после этого поработать над своими формами. Понемногу начинаются тренировки в разных клубах. Сегодня у нас в эфире — Каролина Дилите, представитель организации Sveikas miestas, известной в “докарантинном” прошлом своими бесплатными тренировками для сеньоров, организацией катка на Лукишской площади и другими проектами. На сегодняшний день возобновили свою работу Фабийонишкский бассейн и спортзал. Наш вопрос к Каролине — о том, как приходится организовывать работу в новых условиях.

— Здравствуйте, Каролина.

— Здравствуйте. Паланга еще открыла бассейн, но только для спортсменов. Но Вильнюс — самый первый, который позвал заниматься спортом и людей, и, конечно, всех спортсменов. Конечно, мы очень строго следим за всеми нужными правилами, каждому меряем температуру, везде у нас есть дезинфекционные станции. Но, конечно, к сожалению, люди не просто могут прийти, когда они хотят. У нас теперь на специальном сайте fabijoniskiubaseinas.lt есть специальная регистрация, когда они могут прийти. Потому что за один раз в бассейне могут плавать только 30 человек. И в спортзале быть — тоже только 30 человек. Конечно, мы очень рады. Потому что все спокойно, люди знают, что мы должны следить за своим здоровьем, за всеми правилами, которые теперь, в это время, просто очень нужны нам всем.

— Мы уже знаем, что плавать в бассейне можно без маски. А в спортзале?

— Спортзал у нас очень большой. Специальный тренажерный зал — тоже большой. Так что там есть много места, и, конечно, мы можем принять больше людей, но все-таки мы следим за тем, чтобы в зале были одновременно только 30 человек. Потому что есть свободные 10 квадратных метров на человека, так это безопасно.

— А как люди пользуются тренажерами, перемещаются по залу?

— Они сохраняют дистанцию. То же можно сказать и про душ, и про все, где они могут складывать все свои вещи — тоже мы не даем каждое свободное местечко, — тоже чтобы все свободные метры были сохранены между людьми. Каждый человек сегодня у нас может провести полтора часа. Потом, после полутора часов, мы делаем дезинфекцию 30 минут, и тогда только можем принять новых спортсменов.

— А что касается ваших знаменитых бесплатных тренировок для сеньоров? Они уже возобновились?

— Конечно, сеньоры — это такая группа, которая не может так свободно заниматься спортом, потому что это риск. Еще пока на бесплатные тренировки мы позвать не можем, так что до сих пор мы продолжаем бесплатные онлайн-зарядки для сеньоров, которые все могут найти каждый вторник и каждый четверг. Так что мы делаем много зарядок и много мероприятий в онлайне.