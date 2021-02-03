Представители медучреждений выражают осторожный оптимизм

Представители медицинских учреждений с осторожным оптимизмом оценивают ситуацию в больницах Литвы.

Количество людей с иммунитетом от коронавируса растет, медицинские услуги обновляются и расширяются, врачи возвращаются в строй. По мере того как число ковидных пациентов уменьшается, все больше и больше больниц освобождают койки и начинают проводить плановые операции и предоставлять другие услуги.

Минздрав, со своей стороны, разработал план поэтапного возврата к предоставлению полного спектра медицинских услуг. Отмечается, что предоставление плановых медицинских услуг возможно, когда в медицинском учреждении занято не более 70% коек для ковид-пациентов, и такая динамика сохраняется в течение 14 дней.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.