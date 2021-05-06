Представляем фильмы, которые можно посмотреть на большом экране с 7 мая

Ферн остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Она садится в фургон и отправляется в путешествие от штата к штату в поисках сезонного заработка. Лучший фильм на «Оскаре 2021», лучшая режиссерская работа и главная женская роль.