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Представляем фильмы, которые можно посмотреть на большом экране с 7 мая

Автор Gintaras Zukas 460
Мы представляем фильмы, которые можно посмотреть на большом экране с этой пятницы

Кинотеатры радуют разнообразием новинок. Мы представляем фильмы, которые можно посмотреть на большом экране с этой пятницы. Коротко обо всех премьерах.

Земля кочевников / Nomadland (2020)

Ферн остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Она садится в фургон и отправляется в путешествие от штата к штату в поисках сезонного заработка. Лучший фильм на «Оскаре 2021», лучшая режиссерская работа и главная женская роль.

Никто / Nobody (2021)

Непримечательный человек живёт обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнаёт, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести.

Годзилла против Конга / Godzilla vs. Kong (2021)

Два огромных титана сталкиваются в битве, спровоцированной неведомыми силами. Масштабные сражения на море, в подземном мире и среди небоскребов.

Том и Джерри / Tom and Jerry (2021)

Кайла, сотрудница престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто.

Ундина / Undine (2020)

В красавицу Ундину влюбляется Кристоф. Знакомство молодых людей мистическим образом сближает их. Но у Ундины есть тайна — ее прошлое — роковой роман с Йоханнесом, человеком, который ее предал…

Нечестивые / The Unholy (2021)

После видения Девы Марии девушка обретает способность исцеления больных. Журналист должен выяснить, является ли происходящее божественным провидением или ею управляют зловещие силы.

Чернобыль (2021)

Пожарный Алексей влюбляется в парикмахера Олю. В прошлом у них уже были отношения, но тогда Алексей упустил свой шанс. Они готовы начать всё заново, но авария на Чернобыльской АЭС угрожает их планам.

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