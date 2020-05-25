Listen to «Предупрежден — значит вооружен. Эпидемиолог — о прививках и других мерах безопасности» on Spreaker.

Специалисты Национального центра общественного здоровья напоминают о том, что в наступившем сезоне есть болезни, от которых вполне можно предостеречься, если не забывать о прививках и некоторых правилах поведения. О том, что за меры предосторожности нам следует соблюдать, напомнила эпидемиолог Наталья Абрамова.

— Сезон заболеваний, передаваемых клещами, — он уже активен, и поэтому мы напоминаем: кто не привился — еще не поздно, потому что достаточно холодно, и есть более сокращенные схемы вакцинации от клещевого энцефалита. Мы очень рекомендуем это сделать, поскольку заболевание очень серьезное, имеет последствия, осложнения. Ну, серьезное заболевание — до инвалидности доходят люди. Болезнь Лайма — то же самое. Там, правда, нет профилактической вакцинации, но, опять же, все мероприятия направлены на уменьшение контакта с клещами. Один из методов — это хорошее содержание территории, вовремя скошенная трава, вывезенный мусор. Обычное дело, в общем. Просто напоминаем, что они никуда не ушли. Поскольку наша территория очень эндемична по этим заболеваниям, поэтому и напоминаем, что COVID — не единственная болезнь в мире. Плюс еще владельцам собак могу напомнить, что в Вильнюсе есть очаги бабезиоза, — такая инфекция, которой чаще болеют собаки. Для собак вовремя не диагностированная — смертельная болезнь. Поэтому, опять же, хозяева должны следить, вовремя удалять клещей, если собака получила при выгуле на улице.

Также могла бы напомнить родителям о гельминтозах, паразитарных заболеваниях, которые вызывают глисты детишкам. Теплый сезон начался, поэтому я смотрю дворовые площадки, — между прочим, это неплохо — на дворовых площадках нет песочниц. Нет, есть кое-где… Напомнить, кто присматривает — определенное предприятие каждую территорию присматривает, — что вовремя перелопачивание должно быть. Что весной должны поменять песочек. И чтобы постоянно менялись слои, и под солнечными лучами, поскольку они губительно действуют на возбудителей. И то же самое — напомнить руководителям детских садов об этом. Потому что уже открываются детские сады, и там есть те же самые песочницы, которые посещают иногда и другие животные. Ну, правда, в детских садах меньше, поскольку территории более изолированы, а вот во дворах — да, стоит помнить родителям.