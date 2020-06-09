Listen to «Предупреждения об ураганах. Что делать и как обезопасить себя? Советы специалиста» on Spreaker.

Уже не первый день и метеорологи, и спасатели предупреждают нас о непростых погодных условиях. Что делать, и как предостеречься от возможных опасностей, нам расскажет начальник учебного отдела Школы пожарных спасателей Гинтарас Паулаускас.

— Добрый день, уважаемые радиослушатели. Во-первых, я рекомендую посмотреть — специально для этого создана интернет-ссылка lt72.lt. Это страничка нашего департамента Службы спасения, пожаротушения и спасения, которая дает рекомендации по всем вопросам по чрезвычайным ситуациям. Последнее время у нас участились случаи, когда порывистый ветер ломает деревья, срывает крыши. Когда град разбивает машины, град разбивает крыши. Общая рекомендация такова. При получении сообщения о возможном порывистом ветре не ставьте свои автомобили возле деревьев. Постарайтесь, чтобы вы во время такой бури были бы в защищенном месте, то есть, в здании.

Далее. Град и сильный дождь сопровождаются грозой и молниями. Тут общие рекомендации таковы, что во время грозы и молнии нельзя стоять под деревьями. И особенно нельзя стоять под отдельно растущими деревьями. Потому что молния, как правило, бьет именно туда. Конечно, профилактика — это заранее установить на своем доме молниеотвод. Можно установить обычный молниеотвод, можно установить активный молниеотвод. Но молниеотвод защищает ваше здание от попадания молнии и от пожара.

— Что делать, если по разным причинам гроза, буря застала в открытой местности?

— В открытом месте рекомендуется просто сесть на корточки, обняв колени, и вот так переждать грозу. Если выедем на автомобиле — опять же, в целях безопасности поездки, особенно если сильный ливень, — остановитесь на обочине. Включите аварийный сигнал, не выключайте двигатель и не выходите из машины. То же самое — и во время града, потому что при поездке вы еще больше можете повредить свою машину. Конечно, когда гроза, нельзя купаться. Потому что по воде гораздо дальше идет передача тока от молний, нежели по земле. Ну и, конечно, нельзя идти. Если уже молния бьет в землю, так будьте любезны стоять на месте. Потому что тут может быть кратковременное воздействие электричества на человека — оно может даже убить.

— А надо ли выключить мобильный телефон?

— Да. Мобильный телефон является приемником. Лучше с ним не говорить, просто выключить. Нет, выбрасывать его, конечно, не надо. Но лучше телефон просто выключить. Просто потому, что он является источником дополнительного электромагнитного излучения и он притягивает молнию. По крайней мере, так уже говорят специалисты-физики.