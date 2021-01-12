Новости

Предварительная регистрация пациентов временно остановлена

Автор RUSRADIO LT 134
Предварительная регистрация пациентов временно остановлена

В связи с возможными нарушениями безопасности данных временно остановлена работа информационной системы предварительной регистрации пациентов.

Специалисты Центра регистров выясняют ситуацию и надеются, что работа системы в скором времени будет возобновлена. Причиной для остановки системы стала информация, полученная порталом 15min, о том, что в администрируемой Центром регистров системе e.sveikatа пользователи могут просмотреть данные и о других пациентах. Тем, кто вошел в систему, была доступна информация о том, к какому врачу человек регистрируется, а также его имя и фамилия, личный код.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
Метки:

Актуальные новости

В промышленности и строительстве не хватает работников

Автор RUSRADIO LT
Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+. К таким выводам пришли тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark.

Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+

Автор Эвелина Никанорова

Maruv и Даня Милохин перепели «Есть только миг»

Автор Эвелина Никанорова

Цель: остановить коронавирус. Как этого можно достичь

Автор RUSRADIO LT

Возвращение легендарных Тома и Джерри

Автор Эвелина Никанорова
Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Автор Эвелина Никанорова
Фермеры должны поспешить подать заявление на пособие

Фермеры должны поспешить подать заявление на пособие

Автор RUSRADIO LT
Самоизоляция - не наказание, а способ остановить вирус

Самоизоляция – не наказание, а способ остановить вирус

Автор Анжелика Орлёнок
В этом году нас ждут 3 длинных уикенда

В этом году нас ждут 3 длинных уикенда

Автор RUSRADIO LT