Предварительная регистрация пациентов временно остановлена

В связи с возможными нарушениями безопасности данных временно остановлена работа информационной системы предварительной регистрации пациентов.

Специалисты Центра регистров выясняют ситуацию и надеются, что работа системы в скором времени будет возобновлена. Причиной для остановки системы стала информация, полученная порталом 15min, о том, что в администрируемой Центром регистров системе e.sveikatа пользователи могут просмотреть данные и о других пациентах. Тем, кто вошел в систему, была доступна информация о том, к какому врачу человек регистрируется, а также его имя и фамилия, личный код.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.