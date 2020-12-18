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Премьер-министр Ингрида Шимоните: «Следующий год будет полон оптимистических надежд»

Автор RUSRADIO LT 129

Обращение премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните к слушателям RUSRADIO LT

«Я бы хотела всем пожелать… наверное, я хотела бы всех поблагодарить. Тех, которые осознают, что ситуация серьезная, что от нас очень многое зависит, и что чем лучше мы будем просто соблюдать те ограничения, которые, к сожалению, пришлось правительству установить, тем быстрее наша жизнь – ну, придет в какой-то уровень нормальности. А вот вакцина эта, как вы сказали, такое чудо, вроде бы, и это уже какой-то очень понятный свет – не скажу, что в конце туннеля, но все же свет, – и, как бы, понятный берег, к которому мы должны приплыть. Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы мы все чувствовали себя сплоченно, думали о наших близких, о наших родителях, о дедушках, бабушках, чтобы сохранить их здоровье, а также сохранить здоровье системы здравоохранения. Весна все равно придет, с весной придет и довольно широкое вакцинирование. Конечно, люди сами должны будут принять это решение – прививаться или нет, – но это уже выход. И вот в этом плане следующий год, 2021-й, я думаю, что будет полон оптимистических надежд».

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