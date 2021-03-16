Covid-19 Новости

Премьер-министр не сомневается, что карантин нужно будет продлить

Автор RUSRADIO LT 318

Премьер-министр Ингрида Шимоните нисколько не сомневается, что карантин придется продлить. Об этом она говорила в интервью радио LRT.

По словам премьера, ситуация в некоторых самоуправлениях оптимизма не вызывает. 

Кроме того, премьер заявила, что возможны позитивные изменения карантинного режима на Пасхальные праздники, но только в тех муниципалитетах, где уровень заражаемости ниже.

Вопрос продления карантина будет решаться предположительно на следующей неделе.

Сегодня ровно год, как мы живем с теми или иными карантинными ограничениями. 16 марта 2020 года в стране был введен первый карантин.

Второй карантин объявили 4 ноября, а перед Рождеством он был ужесточен. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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