Covid-19 Новости

Премьер-министр: с 1 марта карантин отменен не будет

Автор RUSRADIO LT 33
Премьер-министр: с 1 марта карантин отменен не будет

На сегодняшней повестке заседания правительства не было ранее анонсированных ослаблений карантина. Напомним, предполагалось, что будет разрешено движение между Алитусом, Паневежисом и Шяуляй и окружающими их районными самоуправлениями.

Не поднимался также вопрос возобновления экзаменов по вождению. Предполагается, что данные вопросы будут обсуждаться на следующей неделе.

Не приняты пока и никакие решения о возможном ослаблении масочного режима. По словам Ингриды Шимоните, когда будет получена такая рекомендация от Совета экспертов, правительство обязательно к ней прислушается. Однако речь будет вестись только об обсуждении вопроса ношения масок на открытой территории.  

На пресс-конференции, которая состоялась после заседания правительства, премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что карантин с 1 марта, конечно же, отменен не будет. Однако анонсировала, что на следующей неделе правительство будет решать, какие условия карантина останутся и далее, а какие могут быть смягчены.

“Этих изменений может быть немало, если ситуация будет развиваться в положительном ключе. Все дискуссии переносятся на следующую среду”, – сказала Ингрида Шимоните.

При этом премьер-министр анонсировала, что на следующей неделе хорошие новости могут ожидать представителей сектора культуры.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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