Премьер-министр: слухи о новом карантине — неправда

Премьер-министр Саулюс Сквернялис опроверг слухи о том, что не за горами карантин, и начнется он 16 октября. По словам премьер-министра, он и сам слышал такие рассуждения, но назвал их неправдой. Он связал эти слухи с политическими баталиями.

«Условия объявления карантина связаны с определенными показателями. Сегодня, хотя мы и наблюдаем рост числа заболевших, одним из основных показателей остается перегрев системы здравоохранения, наличие/отсутствие свободных мест в больницах, заполненность реанимаций», – сказал Саулюс Сквернялис.

По его словам, о карантине можно думать, если будет расти количество заболевших, распространение не в очагах, а повсеместно. Когда невозможно отследить контакты, тогда можно думать о карантине. Премьер-министр заверил, что пока речь идет только о рекомендациях. В том числе, предложение отказаться от массовых мероприятий — это тоже только рекомендация. Никаких решений, которые надо выполнять в обязательном порядке, пока нет. В каждом случае решение принимает конкретный муниципалитет.