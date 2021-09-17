Премьер-министр: введение нового карантина не исключено

Эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшается с каждым днём. В связи с этим премьер-министр страны Ингрида Шимоните не исключает возможности введения нового карантина. По её словам, частичный карантин в Литве в некотором роде уже действует, только для тех, у кого нет иммунитета. Глава Правительства подчеркнула, что введение новых ограничений будет зависеть от того, насколько общественность будет готова сотрудничать. В частности, та часть, у которой, по словам Ингриды Шимоните, есть какие-то убеждения, не поддающиеся даже самым объективным цифрам.

Премьер-министр рассказала, что рассматриваются различные варианты защиты наиболее уязвимых групп. Например, к жителям старше 75 лет вместе с почтальоном будет приходить и медработник, который будет призывать привиться. В свою очередь, учеников в общеобразовательных учреждениях призывают регулярно тестироваться.

Напомним, что за прошедшие сутки в Литве зафиксировали около 1,2 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерло 6 человек, 3 из которых были не привиты. При этом привились более 10,5 тыс. человек. Первую прививку получило чуть более 4 тыс. человек, вторую – более 6,5 тыс. Всего в стране обеими дозами привились почти 1,6 млн жителей. Следует отметить, что из-за коронавируса за прошедшие сутки госпитализировали 100 человек.

Общая эпидемиологическая ситуация также не радует. Показатель заболеваемости за последние две недели составляет почти 450 случаев на 100 тыс. населения. По этому показателю наша страна занимает 4 место среди стран ЕС. В свою очередь, по показателю смертности ещё недавно Литва была третьей. Сегодня наша страна уже на втором месте.