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Премьера LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева: «наше шоу меняет артистов»

Автор Эвелина Никанорова
Премьера LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева: «наше шоу меняет артистов»
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Премьера LAB. Лаборатории музыки Антона Беляева состоится на Premier и ТНТ 20 ноября.

Музыкальное шоу LAB раскроет популярных исполнителей с новой стороны. Слава Марлоу, Элджей, Скриптонит, Иван Дорн, Илья Лагутенко и другие придут в лабораторию Антона Беляева, чтобы выйти за рамки собственного образа, попробовать себя в непривычном жанре и создать каверы на суперхиты в принципиально ином звучании.

В каждом выпуске нового шоу ТНТ прозвучат как минимум две песни в новой аранжировке, разберут гостей, расспросят про творчество и изучат их музыкальные вкусы в формате live.

«- Наше шоу меняет артистов, – считает Антон Беляев. – Придя к нам, они могут быть такими, какими их обычно не принимает зритель, и спеть то, что не рискуют реализовать в рамках своего профессионального творчества. Кроме того, в студии музыкант поёт вживую, и для него это стресс – давать интервью, раскрываться, затем ещё и петь песню, работая с чужим материалом. Такое столкновение с непривычным возбуждает нейронные связи, артисты начинают мыслить по-другому. В LAB они получают возможность выбрать любую песню и осуществить любые свои желания»

Ранее шоу выходило на Яндекс.Эфир и на YouTube. Тогда в студии LAB. побывали Леонид Агутин, Zivert, Леван Горозия и многие другие.

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