Премьера нового сезона сериала «Декстер» состоится 7 ноября

Майкл Си Холл, исполнитель роли «справедливого маньяка» Декстера Моргана в одноименном сериале Dexter / «Декстер», объявил дату премьеры нового сезона — 7 ноября 2021 года. Неоднозначный персонаж вернется на канал Showtime спустя восемь лет после выхода финального (на тот момент) сезона.

События в свежем сезоне будут развиваться спустя 10 лет после завершения оригинального шоу. Впрочем, судя по нескольким тизерам, за это время Декстер так и не перестал карать виновных, реализую маниакальную тягу к убийствам на пользу общества.

Wanna know a secret? Daddy kills people. #Dexter pic.twitter.com/zdT5aqvmNI — Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) June 20, 2021

Напомним, что в трехлетнем возрасте на глазах Декстера убивают его мать, после чего социопатические наклонности героя только усиливаются. К счастью, его усыновляет и воспитывает полицейский, сумевший направить тягу к убийствам в компромиссное русло. В итоге выросший герой устраивается работать в полицейский участок экспертом, где получает доступ ко всем подробностям кровавых убийств. Он не способен справиться со своей натурой маньяка, но убивает только тех, кто этого заслуживает — как правило преступников, избежавших наказания.

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