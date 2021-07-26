Что посмотреть

Премьера нового сезона сериала «Декстер» состоится 7 ноября

Автор Эвелина Никанорова 2
Премьера нового сезона сериала «Декстер» состоится 7 ноября

Майкл Си Холл, исполнитель роли «справедливого маньяка» Декстера Моргана в одноименном сериале Dexter / «Декстер», объявил дату премьеры нового сезона — 7 ноября 2021 года. Неоднозначный персонаж вернется на канал Showtime спустя восемь лет после выхода финального (на тот момент) сезона.

События в свежем сезоне будут развиваться спустя 10 лет после завершения оригинального шоу. Впрочем, судя по нескольким тизерам, за это время Декстер так и не перестал карать виновных, реализую маниакальную тягу к убийствам на пользу общества.

Напомним, что в трехлетнем возрасте на глазах Декстера убивают его мать, после чего социопатические наклонности героя только усиливаются. К счастью, его усыновляет и воспитывает полицейский, сумевший направить тягу к убийствам в компромиссное русло. В итоге выросший герой устраивается работать в полицейский участок экспертом, где получает доступ ко всем подробностям кровавых убийств. Он не способен справиться со своей натурой маньяка, но убивает только тех, кто этого заслуживает — как правило преступников, избежавших наказания.

Источник

Еще больше о кино – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

960x540 580x460

IMDb: самые популярные сериалы 2020 года

Автор Эвелина Никанорова
Барак Обама назвал любимые сериалы

Барак Обама назвал любимые сериалы

Автор RUSRADIO LT
Советуем посмотреть с детьми

Советуем посмотреть с детьми

Автор RUSRADIO LT
Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в апреле

Самые интересные премьеры Netflix, которые можно увидеть в апреле

Автор Gintaras Zukas
Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Автор Эвелина Никанорова
Пятничная подборка фильмов об одиночках от Гинтараса Зукаса

Пятничная подборка фильмов об одиночках от Гинтараса Зукаса

Автор Gintaras Zukas
Пять премьер литовских кинотеатров

Пять премьер литовских кинотеатров

Автор Gintaras Zukas
Kino Novosti 30102020 580x460

5 киноновинок недели в кинотеатрах Литвы

Автор Эвелина Никанорова
У «Корпорации монстров» скоро выйдет продолжение

У «Корпорации монстров» скоро выйдет продолжение

Автор Эвелина Никанорова