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Премьера первого трека из мини-альбома. DOROFEEVA – a tebe…

Автор RUSRADIO LT 24
DOROFEEVA – a tebe...

a tebe…– музыкальная стори, открывающая первый мини-альбом DOROFEEVA – dofamin. Лид-сингл EP, состоящего из 5 треков (сегодня стартовал предзаказ, релиз – 19.03). Видео a tebe… DOROFEEVA представит через неделю.

Я писала a tebe…, доставая из памяти яркие моменты своей жизни. Эта история знакома практически каждой из нас: твои мысли о нём, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена по уши, а ему…pohui. Но ты не жалеешь, что когда-та сказала ему да

DOROFEEVA – a tebe...

Слова: Надя Дорофеева
Музыка: Надя Дорофеева, Михаил Бусин

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