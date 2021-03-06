Премьера первого трека из мини-альбома. DOROFEEVA – a tebe…

“Я писала a tebe…, доставая из памяти яркие моменты своей жизни. Эта история знакома практически каждой из нас: твои мысли о нём, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена по уши, а ему…pohui. Но ты не жалеешь, что когда-та сказала ему да“