Музыкальная новинка

Премьера сингла DOROFEEVA – «Почему»

Автор RUSRADIO LT 6
Премьера сингла DOROFEEVA – «Почему»

DOROFEEVA представила свой новый сингл «Почему».

Почему этот релиз так важен для меня? Потому что я открыто говорю о чувствах и переживаниях в своих текстах и музыке, а расставание – это то, что в своей жизни переживал каждый. Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые играют по радио, про тебя. Внутри борются люблю/ненавижу, а в голове один и тот же вопрос «ну почему так?». Ты попадаешь в капкан чувств…Конец отношений ощущается как автокатастрофа: мгновенно, порой травмоопасно, обидно и больно – это мы с режиссером Леонидом Колосовским и показали в клипе.

Добавим немного меланхоличных нот этому лету?!

Слова и Музыка: Надежда Дорофеева, Алексей Потапенко

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