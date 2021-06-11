Премьера сингла DOROFEEVA – «Почему»

DOROFEEVA представила свой новый сингл «Почему».

Почему этот релиз так важен для меня? Потому что я открыто говорю о чувствах и переживаниях в своих текстах и музыке, а расставание – это то, что в своей жизни переживал каждый. Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые играют по радио, про тебя. Внутри борются люблю/ненавижу, а в голове один и тот же вопрос «ну почему так?». Ты попадаешь в капкан чувств…Конец отношений ощущается как автокатастрофа: мгновенно, порой травмоопасно, обидно и больно – это мы с режиссером Леонидом Колосовским и показали в клипе.

Добавим немного меланхоличных нот этому лету?!