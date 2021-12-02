Научно-фантастическое шоу, драма с Бенедиктом Камбербетчем и другие премьеры на стримингах

Крис принимает любое решение с помощью монетки, когда-то подаренной отцом. Однажды в инстаграме она видит пост своего бывшего Сергея, погибшего 5 лет назад. Отправившись на его поиски, Крис обнаруживает не только бывшего, но и другую версию себя — уверенную и успешную Тину. В главной роли Юлия Хлынина.