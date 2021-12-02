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Научно-фантастическое шоу, драма с Бенедиктом Камбербетчем и другие премьеры на стримингах

Автор Гинтарас Зукас
Научно-фантастическое шоу, драма с Бенедиктом Камбербетчем и другие премьеры на стримингах
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Вершина богов (мультфильм для взрослых)

(аниме) с 30 ноября

NETFLIX

Непреодолимое желание фотожурналиста узнать правду о первой экспедиции на Эверест побуждает его к поискам знаменитого альпиниста, пропавшего в горах.

Затерянные в космосе (сериал, 3 сезон)

(семейная фантастика) с 1 декабря

NETFLIX

Семья Робинсонов разделилась и теперь родители ищут детей, а дети пытаются найти родителей. Морин и Джону придется немало потрудиться, чтобы семья воссоединилась.

Власть пса (фильм)

(драма) с 1 декабря

NETFLIX

Братья Фил и Джордж – владельцы крупнейшего ранчо Когда Фил узнаёт, что Джордж тайно женился на местной вдове Роуз, он решает использовать её сына Питера, чтобы уничтожить их брак. В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст.

Последний министр (сериал, 2 сезон)

(комедия) HD с 2 декабря

КИНОПОИСК

Министерство перспективного планирования и его глава – деятельный, но не всегда удачливый Евгений Александрович Тихомиров возвращаются. Пенсионная реформа, развитие туризма, борьба с коррупцией и другие проблемы обычного российского чиновника – Тихомиров, готов браться даже за невыполнимые задачи. В главной роли Ян Цапник.

Ваша честь (сериал, 1 сезон)

(драма) c 2 декабря

more.tv

Сын влиятельного и принципиального судьи Михаила Романова – сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Сбитый мотоциклист – сын одного из самых опасных преступников города, которого Романов собственноручно отправил в тюрьму год назад. Судья понимает, что признаться в аварии означает обречь сына на верную гибель. В ролях: Олег Меньшиков, Владислав Миллер, Алексей Серебряков и другие.

КрисТина (сериал, 1 сезон)

(драма, комедия) с 2 декабря

START

Крис принимает любое решение с помощью монетки, когда-то подаренной отцом. Однажды в инстаграме она видит пост своего бывшего Сергея, погибшего 5 лет назад. Отправившись на его поиски, Крис обнаруживает не только бывшего, но и другую версию себя — уверенную и успешную Тину. В главной роли Юлия Хлынина.

Последний аксель (сериал)

(спортивная драма) c 2 декабря

Megogo

История чемпионки-бунтарки и лучшего в стране тренера — двух невероятных женщин, которых разделяет поколение, но объединяет любовь к фигурному катанию. У них на двоих есть одно решающее выступление, чтобы победить страх, обидчиков и внутренних демонов. И лед — их единственное спасение. В главных ролях: Ангелина Загребина и Елена Подкаминская.

Бумажный дом (сериал, 5 сезон, 2-ая часть)

(триллер) с 3 декабря

NETFLIX

Продолжение остросюжетного триллера. Банда находится в Банке Испании больше 100 часов. Профессор в опасности. Вдобавок на подходе новый враг — армия.

Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода (сериал, 4 сезон)

(мультфильм) с 3 декабря

NETFLIX

Шестеро подростков отдыхают в необычном лагере на острове Исла Нублар. Когда динозавры вырываются на свободу, ребята вынуждены объединиться, чтобы спастись.

Барашек Шон: Рождественские приключения (мультфильм)

(мультфильм) с 3 декабря

NETFLIX

Рождественские приключения умного барашка Шона, верного пса Битцера и других жителей фермы. Специальная рождественская серия.

Алекс Райдер

(шпионские приключения) с 3 декабря

Amazon Prime

Это история о подростке-супершпионе Алексе Райдере – сироте, которого воспитывал состоятельный дядя. После трагической гибели опекуна Алекс узнаёт, что Йен Райдер был агентом MI6. Дядя понимал, что рано или поздно племяннику суждено его подменить, поэтому исподволь обучал Алекса своему ремеслу.

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