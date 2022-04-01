Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 01 апреля) – вампирский кино-комикс с Джаредом Лето, фильм о боксе в условиях концлагеря и вторая часть приключений быстрого синего ежа Соника

Соник стремится доказать, что у него есть все задатки настоящего героя. И героическое испытание не заставляет себя долго ждать: злодейский доктор Роботник вновь строит козни. На этот раз — с загадочным напарником Наклзом. В роли главного злодея – Джим Керри.