Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 01 апреля) – вампирский кино-комикс с Джаредом Лето, фильм о боксе в условиях концлагеря и вторая часть приключений быстрого синего ежа Соника

Морбиус (2022) 13+
(комикс, фантастика, ужасы, боевик)
Пытаясь найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови, которым страдает и сам, Майкл Морбиус решается на отчаянный шаг. То, что в начале кажется настоящим прорывом в лечении, рискует обернуться еще худшим наказанием, чем сама болезнь. В главной роли Джаред Лето.
Гарри Хафт: Последний бой (2021)
(драма, биография, спорт)
История Гарри Хафта, польского еврея, выжившего в концлагере Освенцим, принимая участие в боксерских поединках насмерть, организованных нацистскими охранниками.
Соник 2 в кино (2022) 0+
(комедия, семейный, фантастика)
Соник стремится доказать, что у него есть все задатки настоящего героя. И героическое испытание не заставляет себя долго ждать: злодейский доктор Роботник вновь строит козни. На этот раз — с загадочным напарником Наклзом. В роли главного злодея – Джим Керри.