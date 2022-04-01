Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 01 апреля) – вампирский кино-комикс с Джаредом Лето, фильм о боксе в условиях концлагеря и вторая часть приключений быстрого синего ежа Соника

Автор Гинтарас Зукас

Морбиус (2022) 13+

(комикс, фантастика, ужасы, боевик)

Пытаясь найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови, которым страдает и сам, Майкл Морбиус решается на отчаянный шаг. То, что в начале кажется настоящим прорывом в лечении, рискует обернуться еще худшим наказанием, чем сама болезнь. В главной роли Джаред Лето.

Гарри Хафт: Последний бой (2021)

(драма, биография, спорт)

История Гарри Хафта, польского еврея, выжившего в концлагере Освенцим, принимая участие в боксерских поединках насмерть, организованных нацистскими охранниками.

Соник 2 в кино (2022) 0+

(комедия, семейный, фантастика)

Соник стремится доказать, что у него есть все задатки настоящего героя. И героическое испытание не заставляет себя долго ждать: злодейский доктор Роботник вновь строит козни. На этот раз — с загадочным напарником Наклзом. В роли главного злодея – Джим Керри.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 25 марта) &#8211; боевик с Крисом Пайном и семейный фильм о детях, которые нашли сбежавшего львенка

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 25 марта) – боевик с Крисом Пайном и семейный фильм о детях, которые нашли сбежавшего львенка

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