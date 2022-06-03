Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 03 июня) – мультфильм о псе Мармадюке, который становится источником проблемы для обычной семьи и новое приключение муми-троллей из сказок Туве Янссон

Мармадюк (2022) 0+
(мультфильм, приключения, комедия)
Мармадюк – беспокойный датский дог, который приносит всем членам семьи неприятности. Однажды, благодаря вирусному видео, Мармадюк становится известным. И профессиональный дрессировщик Гай Хилтон решает представить пса на собачьей выставке.
Приключения муми-тролля (2021) 0+
(мультфильм, приключения, семейный)
Муми-тролля укусила оса, и ему приходится лежать в постели, чтобы прийти в себя. Пока мама готовит зелье от укуса, папа рассказывает ему о своей юности.