Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 03 июня) – мультфильм о псе Мармадюке, который становится источником проблемы для обычной семьи и новое приключение муми-троллей из сказок Туве Янссон

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

Мармадюк (2022) 0+

(мультфильм, приключения, комедия)

Мармадюк – беспокойный датский дог, который приносит всем членам семьи неприятности. Однажды, благодаря вирусному видео, Мармадюк становится известным. И профессиональный дрессировщик Гай Хилтон решает представить пса на собачьей выставке.

Приключения муми-тролля (2021) 0+

(мультфильм, приключения, семейный)

Муми-тролля укусила оса, и ему приходится лежать в постели, чтобы прийти в себя. Пока мама готовит зелье от укуса, папа рассказывает ему о своей юности.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas, Forum Cinemas и Multikino.

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