Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьерных фильмов. Очередная глава Киновселенной Marvel, фильм ужасов Джеймса Вана, боевик с Майклом Китоном и Сэмюэлем Л.Джексоном, комедия о мошенницах и мультфильм про зверят.
Шан-Чи и легенда Десяти колец / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) 13+
(комикс, боевик)
Очередная глава Киновселенной Marvel на этот раз представит фильм по восточным единоборствам. Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации “Десять колец” (с которой зрители встречались в третьем “Железном человеке”). В главных ролях: Симу Лю, Аквафина и Мишель Йеои.
Злое / Malignant (2021) 16+
(ужасы)
Создатель “Пилы”, “Астрала” и “Заклятья” Джеймс Ван представляет новое творение. Фильм рассказывает о Мэдисон, которой снятся зверские убийства. В какой-то момент она понимает, что ночные видения – на самом деле жестокая реальность. В ролях Аннабелль Уоллис и Жаклин Маккензи.
Кодекс киллера / The Protege (2021) 16+
(боевик)
Анна – профессиональный киллер, и обучалась она у лучшего. Узнав о смерти своего наставника, она клянется отомстить, но не знает, что объявляет войну целому миру наемных убийц. В главных ролях: Майкл Китон, Мэгги Кью и Сэмюэл Л. Джексон.
Отчаянные аферистки / Queenpins (2021) 16+
(комедия)
Конни и ДжоДжо — лучшие подруги, которым удалось превратить парочку купонов на еду в 40 миллионов долларов! И ах афера, прошла бы незамеченной, если бы не два полицейских, которые пытаются поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему. В главных ролях: Кристен Белл и Винс Вон.
Пушистые мошенники / Latte & the Magic Waterstone (2019) 0+
(мультфильм)
Бельчонок Тьюм и дерзкая и бесстрашная ежиха Латте хотят похитить особенный бриллиант у короля медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков — Лупо и Рысь, пытаются им помешать и забрать камень себе.
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