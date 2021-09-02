Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)

Автор Gintaras Zukas
Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьерных фильмов. Очередная глава Киновселенной Marvel, фильм ужасов Джеймса Вана, боевик с Майклом Китоном и Сэмюэлем Л.Джексоном, комедия о мошенницах и мультфильм про зверят.

Шан-Чи и легенда Десяти колец / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) 13+

(комикс, боевик)

Очередная глава Киновселенной Marvel на этот раз представит фильм по восточным единоборствам. Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации “Десять колец” (с которой зрители встречались в третьем “Железном человеке”). В главных ролях: Симу Лю, Аквафина и Мишель Йеои.

Злое / Malignant (2021) 16+

(ужасы)

Создатель “Пилы”, “Астрала” и “Заклятья” Джеймс Ван представляет новое творение. Фильм рассказывает о Мэдисон, которой снятся зверские убийства. В какой-то момент она понимает, что ночные видения – на самом деле жестокая реальность. В ролях Аннабелль Уоллис и Жаклин Маккензи.

Кодекс киллера / The Protege (2021) 16+

(боевик)

Анна – профессиональный киллер, и обучалась она у лучшего. Узнав о смерти своего наставника, она клянется отомстить, но не знает, что объявляет войну целому миру наемных убийц. В главных ролях: Майкл Китон, Мэгги Кью и Сэмюэл Л. Джексон.

Отчаянные аферистки / Queenpins (2021) 16+

(комедия)

Конни и ДжоДжо — лучшие подруги, которым удалось превратить парочку купонов на еду в 40 миллионов долларов! И ах афера, прошла бы незамеченной, если бы не два полицейских, которые пытаются поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему. В главных ролях: Кристен Белл и Винс Вон.

Пушистые мошенники / Latte & the Magic Waterstone (2019) 0+

(мультфильм)

Бельчонок Тьюм и дерзкая и бесстрашная ежиха Латте хотят похитить особенный бриллиант у короля медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков — Лупо и Рысь, пытаются им помешать и забрать камень себе.

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)

Gintaras Zukas 2021-09-02

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьерных фильмов. Очередная глава Киновселенной Marvel, фильм ужасов Джеймса Вана, боевик с Майклом Китоном и Сэмюэлем

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)
Что посмотреть Это интересно

Топ-6 фильмов 2011-го года

Gintaras Zukas 2021-08-30

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2011-го года. 1+1 / Intouchables (2011) Фильм, который сделал из Омара Си сначала звезду французского кино, а затем и мирового. Лента

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 27 августа)

Juliana Konova 2021-08-26

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьерных фильма. Драма с Николасом Кейджем, новый фильм Вуди Аллена, фильм об ограблении банки и новый ужастик.

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2010-го года

Gintaras Zukas 2021-08-23

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2010-го года. Начало / Inception (2010) Триллер Кристофера Нолана – лучший фантастический фильм 2000-ых. Рассказывает о Коббе, который

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 20 августа)

Gintaras Zukas 2021-08-19

На экраны литовских кинотеатров выходят пять премьер. Фантастический триллер с Хью Джекманом, рыцарская фэнтези-история с Девом Пателем, французская эротическая

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2009-го года

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Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)
Что посмотреть

Премьеры в литовских кинотеатрах (с 13 августа)

Gintaras Zukas 2021-08-12

На экраны литовских кинотеатров выходят четыре премьеры. Летний приключенческий фильм о компьютерной игре, литовская драма, немецкая трагикомедия и голливудский

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