Премьеры в литовских кинотеатрах (с 03 сентября)

Конни и ДжоДжо — лучшие подруги, которым удалось превратить парочку купонов на еду в 40 миллионов долларов! И ах афера, прошла бы незамеченной, если бы не два полицейских, которые пытаются поймать отчаянных домохозяек и разоблачить их хитроумную схему. В главных ролях: Кристен Белл и Винс Вон.