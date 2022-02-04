Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 04 февраля) – фильм-катастрофа о падении Луны, французская драма, литовский семейный фильм о поиске сокровищ и мультфильм для самых маленьких.

Падение Луны (2022) 13+
(фантастика, приключения)
Таинственная сила сбивает Луну с ее орбиты, и та начинает движение к столкновению с Землей. Бывший астронавт Джо Фаулер убеждена, что у нее есть ключ к спасению. В главных ролях Холли Берри и Патрик Уилсон.
Сюзанна Андлер (2021) 13+
(драма)
Сюзанна Андлер осматривает просторную виллу на Лазурном берегу, пока муж и дети находятся на каникулах. Будучи замужем за миллионером, который годами изменял ей, она впервые заводит молодого любовника и договаривается встретиться с ним здесь. Этот день должен стать поворотным моментом для Сюзанны.
Сокровище (2022) 0+
(семейный, приключения)
Аустею отправляют на каникулы к бабушке и дедушке. А они у неё с чудинкой: обожают лягушек и ведут себя очень странно. Они проговариваются, что около дома спрятано сокровище. Аустея вместе с друзьями отправляется на его поиски.
Огрики (2021) 0+
(анимация, приключения)
Семейство Огриков на большом зеленом драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но местные жители почему-то им совсем не рады. И никто кроме юного изобретателя Макса и его подруги Лотти не подозревает, что только Огрики смогут спасти город от надвигающейся опасности.