Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 05 ноября)

Автор Гинтарас Зукас
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 05 ноября)
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На этой неделе в Литве проходит фестиваль европейского кино Scanorama, но помимо него на экраны выходят и две премьерные ленты: российский мультфильм и очередной фильм Marvel.

Вечные / Eternals (2021) 13+

(комикс)

Вечные – представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от девиантов. Режиссер фильма Оскароносная Хлоя Чжао. В главных ролях  Кит Харингтон, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и др.

Бука. Мое любимое чудище (2021) 0+

(мультфильм)

Скандал в царском семействе: своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным её берет в плен Бука, самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки.
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 05 ноября)
Что посмотреть

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 05 ноября)

Гинтарас Зукас 2021-11-05

На этой неделе в Литве проходит фестиваль европейского кино Scanorama, но помимо него на экраны выходят и две премьерные ленты: российский мультфильм и очередной фильм Marvel.

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 05 ноября)
Что посмотреть

Что смотреть в сети на этой неделе

Гинтарас Зукас 2021-11-04

Сомнительный убийца (мини-сериал) с 03 ноября NETFLIX Сериал о предполагаемом свидетеле убийства шведского премьер-министра Улофа Пальме. Возможно, именно «свидетель» и был

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 05 ноября)
Что посмотреть

Топ-6 фильмов 2020-го года

Гинтарас Зукас 2021-11-01

На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2020-го года. Довод / Tenet (2020) 2020-ый год, был годом пандемии. Практически все кинотеатры, по всему миру были закрыты как весной,

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 05 ноября)
Что посмотреть

Сериалы, фильмы и мультфильмы на стриминг-сервисах, выходящие на этой неделе

Гинтарас Зукас 2021-10-28

Петровы в гриппе (фильм) 22 октября OKKO Петровы – самая обычная семья. Он – автослесарь, она – библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего

Более чем через год после событий первого фильма журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни. В главных ролях Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс.

Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 05 ноября)
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