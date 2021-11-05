На этой неделе в Литве проходит фестиваль европейского кино Scanorama, но помимо него на экраны выходят и две премьерные ленты: российский мультфильм и очередной фильм Marvel.
Вечные / Eternals (2021) 13+
(комикс)
Вечные – представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от девиантов. Режиссер фильма Оскароносная Хлоя Чжао. В главных ролях Кит Харингтон, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и др.
Бука. Мое любимое чудище (2021) 0+
(мультфильм)
Скандал в царском семействе: своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным её берет в плен Бука, самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки.
Премьеры в кинотеатрах Литвы (с 05 ноября)
На этой неделе в Литве проходит фестиваль европейского кино Scanorama, но помимо него на экраны выходят и две премьерные ленты: российский мультфильм и очередной фильм Marvel.
Что смотреть в сети на этой неделе
Сомнительный убийца (мини-сериал) с 03 ноября NETFLIX Сериал о предполагаемом свидетеле убийства шведского премьер-министра Улофа Пальме. Возможно, именно «свидетель» и был
Топ-6 фильмов 2020-го года
На этой неделе мы предлагаем вспомнить лучшие фильмы 2020-го года. Довод / Tenet (2020) 2020-ый год, был годом пандемии. Практически все кинотеатры, по всему миру были закрыты как весной,
Сериалы, фильмы и мультфильмы на стриминг-сервисах, выходящие на этой неделе
Петровы в гриппе (фильм) 22 октября OKKO Петровы – самая обычная семья. Он – автослесарь, она – библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего
Более чем через год после событий первого фильма журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни. В главных ролях Том Харди, Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс.